Maltempo nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di Riva

A causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud. L’evento ha causato danni significativi alla struttura costiera, evidenziando le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse sulla costa messinese. La situazione è sotto monitoraggio, mentre si valutano interventi per la sicurezza e la riparazione dell’area interessata.

È pesantissimo il bilancio della violenta mareggiata che ha colpito Santa Teresa di Riva, provocando il crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud del centro abitato. Il cedimento, iniziato nelle prime ore della mattinata, si è esteso nel pomeriggio fino al collasso dell'intera sede stradale. Onde alte fino a nove metri, sospinte da forti raffiche di vento, hanno abbattuto il muro di contenimento e il rilevato stradale, arrivando fino al marciapiede lato monte. L'azione di sifonamento ha svuotato il sottofondo, causando una frattura netta che ha spezzato in due la litoranea. Ingenti anche i danni ai sottoservizi, con reti idriche e infrastrutture tecnologiche gravemente compromesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltempo, nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di Riva Maltempo, Santa Teresa Riva divisa in due: scuole chiuse fino a sabatoA causa del maltempo, Santa Teresa Riva si trova in una situazione di emergenza. Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un feritoNella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, ruspe a lavoro nel messinese; Maltempo a Messina. Crolla un pezzo di strada a Massa San Nicola, chiusa al traffico la sp 45; Tempesta di vento nel Messinese. Crolla un pino sulla Ss 113, raffica massima a Capo d'Orlando; Maltempo a Messina, crolla un albero sul tetto di Palazzo Formento. Maltempo, paura nel Messinese: ambulanza travolta dall'onda durante i soccorsi - VideoPaura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un'ambulanza è stata investita da un'onda durante un intervento di soccorso. I soccorritori della Seus 118 erano stati inviati sul lungomare, dove a c ... adnkronos.com Maltempo nel Messinese, Cateno De Luca travolto da un'ondaMaltempo nel Messinese, Cateno De Luca travolto...Maltempo nel Messinese, Cateno De Luca travolto da un'ondaMaltempo nel Messinese, Cateno De Luca travolto ... itacanotizie.it MALTEMPO, AMBULANZA TRAVOLTA DA UN'ONDA ANOMALA NEL MESSINESE i dettagli --> https://www.teleone.it/2026/01/20/maltempo-ambulanza-travolta-da-unonda-anomala-durante-un-soccorso-nel-messinese/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.