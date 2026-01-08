Sotto organico e senza risorse solo per fortuna eravamo tanti la denuncia dei vigili del fuoco del Vallese dopo la strage di Crans Montana

I vigili del fuoco del Vallese hanno denunciato di operare con organico ridotto e risorse insufficienti, situazione che ha complicato gli interventi durante la tragedia di Crans Montana. La loro testimonianza evidenzia le difficoltà incontrate nel fronteggiare l'incendio al bar Le Costellation, un evento che ha lasciato profonde conseguenze. La mancanza di mezzi e personale adeguato rappresenta una sfida costante per la sicurezza e la gestione delle emergenze nella regione.

Tutti hanno visto le lacrime dei vigili del fuoco intervenuti durante il devastante rogo del bar Le Costellation di Crans Montana. Ma probabilmente quel dolore è ancora più forte in considerazione del fatto che il numero di vittime poteva essere ancora più alto. Una settimana dopo la tragedia che ha sbriciolato la vita di decine di ragazzi e ragazze, tra morti e feriti in condizioni disperate – i pompieri del Vallese denunciano gravi carenze operative. Nonostante la pronta risposta durante l’incendio del 1 gennaio, molti vigili del fuoco avvertono che la loro efficacia è dipesa quasi esclusivamente da una combinazione fortunata: ovvero la presenza di personale in caserma quella notte perché festiva e perché il Comune aveva vietatoi fuochi d’artificio per cui era stato preevisto un dispositivo consistente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sotto organico e senza risorse, solo per fortuna eravamo tanti”, la denuncia dei vigili del fuoco del Vallese dopo la strage di Crans Montana Leggi anche: Le lacrime del capo dei vigili del fuoco a Crans-Montana, l’orrore negli occhi dopo la strage e il ricordo di una ragazza: «Non so se continuerò» – Il video Leggi anche: Dopo la strage di Crans-Montana, la procura del Canton Vallese viene accusata di eccesso di garantismo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sicurezza, Fsp: “Organico al minimo storico: meno di 200 agenti per la sicurezza di Taranto”; ZES, ACQUALATINA E SICUREZZA. SARUBBO (PD): LA DESTRA HA TRADITO LE PERSONE, IL CONTO SCARICATO SUI CITTADINI. I vigili del fuoco lanciano l’allarme: "Sotto organico, servono risorse" - Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno e che rischia di compromettere il dispositivo di soccorso tecnico urgente e la sicurezza dei cittadini. ilgiorno.it Procura di Teramo sotto organico, Picardi: «Mancano i numeri minimi» #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.