I vigili del fuoco tracciano un bilancio del 2025 | Stessi interventi dello scorso anno nonostante l' organico limitato
Oltre 150 interventi al giorno, di cui circa il 40% in provincia di Torino, nonostante una carenza di personale del 10%. Questo il bilancio dei vigili del fuoco del Piemonte per il 2025 presentato dal direttore regionale Alessandro Paola nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre. Sul territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
25 anni del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: il video celebrativo
Dalle 16:20 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Brusimpiano in via Garibaldi sulla sponda del lago di Lugano per il recupero di un'autovettura che per cause ancora da accertare é precipitata nelle acque del lago. Al momento dell'inabissamento no - facebook.com facebook
#CONAPORICORDA il Vigile del Fuoco Filippo Bertini, perde la vita il 20 dicembre 1999 durante in un intervento sulla E45 nei pressi di #Verghereto. Filippo precipitò da un viadotto senza alcuna possibilità di salvarsi. E' stata concessa la medaglia d'argento a x.com
