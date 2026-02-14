Maltempo si allarga la voragine sul lungomare di Torrione | Urge intervenire

Il maltempo ha causato l’espansione della voragine sul lungomare Tafuri di Salerno, nel quartiere di Torrione, vicino ai Giardini di Asia. La voragine, che già nei giorni scorsi aveva provocato un crollo parziale, ora si è allargata, minacciando la sicurezza dei passanti e delle abitazioni vicine. I residenti chiedono interventi immediati per evitare ulteriori danni.

Il timore è legato soprattutto alla stabilità del terreno e alla sicurezza del tratto di lungomare, particolarmente frequentato da pedoni e famiglie Si allarga la voragine sul lungomare Tafuri di Salerno, nel tratto di Torrione, nell’area dei Giardini di Asia, dove già nei giorni scorsi si era verificato un crollo che aveva fatto scattare l’allarme tra i residenti. Nelle ultime ore, secondo quanto segnalato dai residenti, il cedimento principale avrebbe mostrato un ulteriore ampliamento, mentre altre buche di dimensioni più ridotte si sarebbero aperte poco distante, sempre nella stessa zona. Una situazione che aumenta le preoccupazioni di chi vive e frequenta quotidianamente l’area.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una voragine di tre metri si è aperta questa mattina nell’area dei giardinetti di Torrione, nel lungomare di Salerno.

Nella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta in 13 regioni: arancione su Lazio e Calabria; Maltempo in Campania, arriva il ciclone di San Valentino: le previsioni meteo a Salerno e provincia; Ristori maltempo, la Regione allarga il bando anche alle imprese di Niscemi; Il crollo choc in via dell’Orologio: Da un anno ostaggio dei detriti.

Maltempo, si allarga la voragine sul lungomare di Torrione: Urge intervenireNelle ultime ore, secondo quanto segnalato dai residenti, il cedimento principale avrebbe mostrato un ulteriore ampliamento, mentre altre buche di dimensioni più ridotte si sarebbero aperte poco ... salernotoday.it

Sicilia, si allarga la frana a Niscemi dopo il maltempoLa frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, continua ad allargarsi e a mettere in pericolo le case sul pendio. Le autorità hanno evacuato oltre 1.500 persone, mentre edifici e un’auto sono rimasti so ... tg24.sky.it

Maltempo in Sicilia, a Niscemi il fronte della frana si allarga. La disperazione di uno sfollato : "Non so che fine farà la mia casa". A rischio gli edifici a ridosso del centro storico a pochi metri dal precipizio. #ANSA facebook

Maltempo a Napoli, allaga la Riviera di Chiaia|VIDEO ift.tt/0O6ytpC x.com