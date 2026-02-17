Maltempo | la situazione ancora critica in Calabria e Sicilia

Il maltempo ha causato gravi disagi in Calabria e Sicilia, portando all’allerta in molte aree. Forti piogge e vento forte hanno provocato allagamenti e interruzioni di strade, lasciando molte persone isolate. Le autorità stanno lavorando per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le zone più colpite.

Il maltempo continua a colpire soprattutto il Sud Italia. Situazione critica in particolare in Calabria e Sicilia. Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. Le regioni del sud, Calabria e Sicilia, sono di nuovo sotto l'assalto del maltempo. Il sindaco di Cassano allo Jonio in diretta a Buongiorno Regione: Il fiume sta crescendo, in meno di due ore completata l'evacuazione di un quartiere con 700 residenti. Residue piogge al Sud e nuova perturbazione tra giovedì e venerdì, ma nel weekend l'alta pressione potrebbe riportare stabilità e clima più mite.