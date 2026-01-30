ancora maltempo in calabria e sicilia con venti di maestrale pioggia e mare grosso

Le regioni del sud, Calabria e Sicilia, sono di nuovo sotto l’assalto del maltempo. Venti di Maestrale soffiano forte, portando pioggia e mare in burrasca. Le maree sono alte, e molte zone si sono svegliate con strade allagate e spiagge deserte. Le previsioni non promettono miglioramenti a breve: si raccomandano attenzione e prudenza a chi si muove lungo le coste o in campagna.

Continua il maltempo, soprattutto al sud, con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso ma non sarà freddo. In questi Giorni che coincidono con quelli della Merla, infatti, si stanno registrando temperature miti. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «In Italia - afferma - non avremo freddo ma tanto vento e piogge frequenti. Il maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori con onde fino a 7 metri al largo, e raffiche di 90 kmh anche sulla terraferma sarda e sicula». Venerdì sarà la giornata migliore di questa settimana con una parziale tregua: pioverà ancora su Toscana, Basso Tirreno e Isole Maggiori, ma i fenomeni saranno deboli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Sicilia si sveglia sotto un cielo grigio, con mare agitato e pioggia che non dà tregua.

