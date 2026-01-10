Maltempo a Napoli | strade allagate a Ischia alberi caduti a Capri Fermi i collegamenti con le isole
Il maltempo che ha interessato la Campania da questa mattina ha causato disagi significativi, con strade allagate a Ischia e alberi caduti a Capri. I collegamenti con le isole sono stati sospesi, influendo sulla mobilità e sulle attività locali. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità monitorano gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse nella regione.
Il maltempo che, da questa mattina, si è abbattuta sulla Campania, ha provocato notevoli disagi, soprattutto sulle isole del Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
