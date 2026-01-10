Maltempo a Napoli | strade allagate a Ischia alberi caduti a Capri Fermi i collegamenti con le isole

Il maltempo che ha interessato la Campania da questa mattina ha causato disagi significativi, con strade allagate a Ischia e alberi caduti a Capri. I collegamenti con le isole sono stati sospesi, influendo sulla mobilità e sulle attività locali. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità monitorano gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse nella regione.

Grandine, voragini e strade allagate: i danni del maltempo a Napoli e provincia - Il maltempo torna a colpire duramente la città, confermandone tutta la fragilità. internapoli.it

Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione - Piogge intense nella regione provocano strade sommerse, treni cancellati e interventi di emergenza da Roma al litorale fino al Cassinate ... ilfattoquotidiano.it

#Campania- Maltempo: collegamento a singhiozzo tra Capri, Napoli e la Penisola Sorrentina #Cronaca #Meteo #Collegamenti #Singhiozzo #Capri #Penisola #Napoli #NanoTV - facebook.com facebook

Maltempo: collegamenti a singhiozzo tra Capri, Napoli e la Penisola Sorrentina. Aliscafi Snav e Nlg hanno sospeso il servizio dopo le 13 #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.