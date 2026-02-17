Maltempo in Calabria crolli sull’argine del Crati ed esonda il Coscile

Il maltempo ha provocato crolli lungo l’argine del fiume Crati e ha fatto esondare il torrente Coscile, causando allarme nel territorio di Apollinara. Le intense piogge delle ultime ore hanno indebolito le sponde dei corsi d’acqua, portando a rotture e allagamenti improvvisi. In alcune zone, le acque hanno invaso le strade e le case, costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

Calabria in Emergenza: Maltempo, Argini Fragili e l’Esondazione che Mette a Rischio Apollinara. La Calabria è colpita da un’ondata di maltempo che ha causato crolli lungo l’argine del fiume Crati e l’esondazione del torrente Coscile, costringendo all’evacuazione precauzionale di diverse zone di Apollinara, nel comune di Corigliano-Rossano. La situazione, definita critica, richiede un intervento immediato per proteggere la popolazione e scongiurare ulteriori danni. La Fragilità del Crati: Sei Cedimenti e un Appello Ignorato. La situazione più allarmante si registra lungo il fiume Crati, dove sei tratti dell’argine sono crollati a causa delle forti piogge.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria allerta maltempo: Crati in crescita, Bisignano a rischio idrogeologico. Operazioni di sicurezza in corso.A causa delle forti piogge, il fiume Crati sta salendo rapidamente e mette a rischio Bisignano, in provincia di Cosenza.

Maltempo, in Sicilia esonda il fiume Imera, allerta gialla anche in Calabria, Umbria e SardegnaIl fiume Imera è esondato in Sicilia a causa delle forti piogge, causando l'interruzione della statale 113 a Palermo.

