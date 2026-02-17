Maltempo in Calabria crolli sull’argine del Crati ed esonda il Coscile
Il maltempo ha provocato crolli lungo l’argine del fiume Crati e ha fatto esondare il torrente Coscile, causando allarme nel territorio di Apollinara. Le intense piogge delle ultime ore hanno indebolito le sponde dei corsi d’acqua, portando a rotture e allagamenti improvvisi. In alcune zone, le acque hanno invaso le strade e le case, costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.
Calabria in Emergenza: Maltempo, Argini Fragili e l’Esondazione che Mette a Rischio Apollinara. La Calabria è colpita da un’ondata di maltempo che ha causato crolli lungo l’argine del fiume Crati e l’esondazione del torrente Coscile, costringendo all’evacuazione precauzionale di diverse zone di Apollinara, nel comune di Corigliano-Rossano. La situazione, definita critica, richiede un intervento immediato per proteggere la popolazione e scongiurare ulteriori danni. La Fragilità del Crati: Sei Cedimenti e un Appello Ignorato. La situazione più allarmante si registra lungo il fiume Crati, dove sei tratti dell’argine sono crollati a causa delle forti piogge.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria allerta maltempo: Crati in crescita, Bisignano a rischio idrogeologico. Operazioni di sicurezza in corso.A causa delle forti piogge, il fiume Crati sta salendo rapidamente e mette a rischio Bisignano, in provincia di Cosenza.
Maltempo, in Sicilia esonda il fiume Imera, allerta gialla anche in Calabria, Umbria e SardegnaIl fiume Imera è esondato in Sicilia a causa delle forti piogge, causando l'interruzione della statale 113 a Palermo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, posizionati sacchi per contenere la mareggiata; Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 persone; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14; Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria.
Sindaco Corigliano-Rossano, interventi sull'argine crollato del Crati(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 17 FEB - Siamo intervenuti sui primi cinque tratti di argine crollato (del fiume Crati ndr.) e stiamo intervenendo sul sesto. Stiamo rafforzando il tratto dietro l'abitat ... msn.com
Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e CampaniaIn serata le situazioni più a rischio si stanno verificando al Sud. Nel Cosentino distacco spalletta ponte SS107 e voragini su lungomare. Rischio valanghe, evacuata a Bardonecchia la frazione di Roche ... tg24.sky.it
Maltempo, situazione drammatica al Sud: vento devastante in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, raffiche da uragano | DATI, FOTO e VIDEO facebook
Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio: le zone a rischio x.com