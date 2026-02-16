Maltempo in Sicilia esonda il fiume Imera allerta gialla anche in Calabria Umbria e Sardegna
Il fiume Imera è esondato in Sicilia a causa delle forti piogge, causando l'interruzione della statale 113 a Palermo. La piena ha allagato alcune strade e ha reso necessaria la chiusura di diverse zone per motivi di sicurezza. Nel frattempo, anche in Calabria, Umbria e Sardegna si registra un’allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
In provincia di Palermo l'esondazione del fiume Imera ha determinato la chiusura temporanea della statale 113. Situazione complessa anche in Calabria, dove sono attese forti piogge; in Umbria e Sardegna ieri frane e allagamenti.
Maltempo: allerta arancione in Calabria, gialla in Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
Il maltempo ha causato una serie di problemi in Sardegna, dove tre ragazzi sono rimasti feriti nel Sassarese a causa di alberi caduti, mentre ad Alghero le scuole sono state chiuse per precauzione.
Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna
La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.
Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: Chiesto stato di emergenza nazionaleIl ministro Piantedosi ringrazia il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'impegno straordinario nelle aree colpite in queste ore difficili Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Sud.
Maltempo in Sicilia, 647 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore: danni e disagi nelle province più colpiteSICILIA - Sono 647 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Sicilia tra il 12 e il 14 febbraio, a seguito dell'ultima ondata di maltempo che ha
Maltempo Sicilia, allerta esondazioni: sotto osservazione il fiume Imera x.com
Maltempo Sicilia, allerta esondazioni: sotto osservazione il fiume Imera, esonda il Belice facebook