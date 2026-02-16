Maltempo in Sicilia esonda il fiume Imera allerta gialla anche in Calabria Umbria e Sardegna

Il fiume Imera è esondato in Sicilia a causa delle forti piogge, causando l'interruzione della statale 113 a Palermo. La piena ha allagato alcune strade e ha reso necessaria la chiusura di diverse zone per motivi di sicurezza. Nel frattempo, anche in Calabria, Umbria e Sardegna si registra un’allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo ha causato una serie di problemi in Sardegna, dove tre ragazzi sono rimasti feriti nel Sassarese a causa di alberi caduti, mentre ad Alghero le scuole sono state chiuse per precauzione.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.

