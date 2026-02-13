Calabria allerta maltempo | Crati in crescita Bisignano a rischio idrogeologico Operazioni di sicurezza in corso

A causa delle forti piogge, il fiume Crati sta salendo rapidamente e mette a rischio Bisignano, in provincia di Cosenza. Le autorità stanno già effettuando interventi di sicurezza per proteggere le abitazioni e le strade che si allagano. La città si trova sotto una pioggia intensa da ore, con molte zone inondate e traffico rallentato.

Bisignano Sotto l’Acqua: Il Crati in Crescita, una Calabria Fragile in Allerta. Bisignano, in provincia di Cosenza, è assediata dal maltempo. Da quasi tre settimane la Calabria è sotto una pioggia incessante che ha fatto gonfiare il fiume Crati, mettendo a rischio le comunità circostanti. Il Comune ha lanciato un appello alla prudenza, invitando i cittadini a evitare spostamenti e a tenersi lontani dalle aree più vulnerabili. Un’Emergenza Prolungata: La Calabria Sotto Stress. La situazione a Bisignano si inserisce in un contesto di emergenza che da settimane interessa l’intera regione calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione.

