Maltempo e mareggiate il Pd | Il nostro sistema costiero troppo fragile

Il maltempo e le mareggiate di questi giorni hanno causato danni significativi alla costa di Bagnara, aggravando l’erosione già in atto da mesi. Il Partito Democratico denuncia che il sistema di difesa del litorale è troppo debole per resistere a queste intemperie. Nei quartieri vicino alla spiaggia, alcune case sono state a rischio di allagamenti e sono stati necessari interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco.

“ll maltempo di questi giorni ha messo a dura prova la già delicata situazione del nostro litorale, aggravando in particolare le criticità dell’area di Bagnara, dove l’erosione costiera continua a manifestarsi con una violenza che richiede risposte immediate e coordinate. Le mareggiate hanno evidenziato ancora una volta quanto fragile sia il sistema costiero e quanto urgenti siano gli interventi strutturali di difesa”, sottolinea il Partito Democratico di Castel Volturno. “La tutela della costa non è più una questione rinviabile. Siamo di fronte a un’emergenza che riguarda la sicurezza delle persone, la tenuta del territorio e la credibilità delle istituzioni.🔗 Leggi su Casertanews.it

Carnevale Ligure: Sole, Mite e Breve Maltempo tra Mercoledì e Giovedì. Monitoraggio Costiero per la Navigazione.Il Carnevale Ligure si svolge con un clima stabile e soleggiato, ma il maltempo breve previsto tra mercoledì e giovedì potrebbe influenzare le sfilate in alcune località.

Leggi anche: Ravezzani riflette: «Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.