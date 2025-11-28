Ravezzani riflette | Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro

Inter News 24 . Il commento del giornalista. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo pensiero sul momento delicato dell’Inter attraverso il suo profilo X. Analizzando la sconfitta di Champions League contro l’Atletico Madrid, il giornalista si è soffermato sulle polemiche riguardanti una squadra definita “troppo bella ma fragile”. Secondo l’opinionista, il gioco offensivo proposto dal tecnico Cristian Chivu è eccellente, ma presenta un difetto strutturale evidente. Ravezzani ha spiegato che alzare molto il baricentro per costruire numerose palle gol diventa un esercizio inutile se poi manca chi le trasforma concretamente in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

