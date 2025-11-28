Ravezzani riflette | Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro
Inter News 24 . Il commento del giornalista. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo pensiero sul momento delicato dell’Inter attraverso il suo profilo X. Analizzando la sconfitta di Champions League contro l’Atletico Madrid, il giornalista si è soffermato sulle polemiche riguardanti una squadra definita “troppo bella ma fragile”. Secondo l’opinionista, il gioco offensivo proposto dal tecnico Cristian Chivu è eccellente, ma presenta un difetto strutturale evidente. Ravezzani ha spiegato che alzare molto il baricentro per costruire numerose palle gol diventa un esercizio inutile se poi manca chi le trasforma concretamente in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com
"È davvero deprimente vedere Thuram o Locatelli che vanno al tiro da fuori. La percentuale delle volte in cui inquadrano la porta è inferiore al 10%. Le qualità di un centrocampista si misurano anche dai gol che riesce a produrre" Fabio Ravezzani su X #fblifes - facebook.com Vai su Facebook