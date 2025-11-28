Ravezzani riflette | Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Il commento del giornalista. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo pensiero sul momento delicato dell’Inter attraverso il suo profilo X. Analizzando la sconfitta di Champions League contro l’Atletico Madrid, il giornalista si è soffermato sulle polemiche riguardanti una squadra definita “troppo bella ma fragile”. Secondo l’opinionista, il gioco offensivo proposto dal tecnico Cristian Chivu è eccellente, ma presenta un difetto strutturale evidente. Ravezzani ha spiegato che alzare molto il baricentro per costruire numerose palle gol diventa un esercizio inutile se poi manca chi le trasforma concretamente in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

ravezzani riflette polemiche per l8217inter troppo bella e fragile per me il punto 232 un altro

© Internews24.com - Ravezzani riflette: «Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Riflette Polemiche L8217inter