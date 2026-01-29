La regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia, torna a essere teatro di scontri tra l’esercito federale e le forze locali. Negli ultimi giorni, i combattimenti sono ripresi, portando alla sospensione dei collegamenti aerei con la zona. La situazione si aggrava, e le autorità temono un’escalation dei violenti scontri che non si vedevano da più di tre anni.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati combattimenti tra l’esercito federale e le forze locali nella regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia, più di tre anni dopo la fine di un sanguinoso conflitto. Alcuni scontri tra le forze federali e quelle del Tigrai si erano già verificati nel novembre 2025 nella vicina regione dell’Afar. Secondo l’Unione africana, il conflitto aveva causato almeno 600mila morti. “Da una parte c’erano le forze del Tigrai, dall’altra le truppe federali e le milizie amhara, ma non è chiaro se i combattimenti siano ancora in corso”, ha affermato la fonte diplomatica. I combattimenti sono stati confermati anche da una fonte del Tigrai, che ha chiesto di rimanere anonima. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Etiopia, scontri tra truppe federali e forze locali nel Tigrai, sospesi i collegamenti aerei

Approfondimenti su Etiopia Tigrai

Ultime notizie su Etiopia Tigrai

