Roma maltempo e isolamento | torrente esonda quartieri allagati e collegamenti interrotti Criticità nel Lazio

Il maltempo a Roma non si ferma. Da ore, piogge intense e grandinate stanno provocando allagamenti e interruzioni di collegamenti in diversi quartieri. A Bel Poggio, un torrente è esondato, creando problemi alle strade e alle abitazioni vicine. Nei quartieri di Colle Salario e Fidene, la grandine ha allagato le strade, rendendo difficile la circolazione. Alcuni complessi abitativi sono rimasti isolati, tra cui anche strutture frequentate da personaggi noti e circoli sportivi. La città si trova nel caos, mentre gli

Il maltempo che da ore flagella Roma ha causato l’esondazione di un torrente a Bel Poggio e registrato forti grandinate nei quartieri di Colle Salario e Fidene, mettendo a dura prova la resilienza della città e isolando nuovamente un complesso abitativo dove risiedono anche personaggi noti e circoli sportivi. L’allerta meteo, diramata per la Capitale e per l’intero Lazio, si è rivelata purtroppo fondata, con le condizioni avverse che hanno portato a disagi e preoccupazioni tra i residenti. La situazione più critica si è verificata in via Lello Maddaleno, dove il torrente ha tracimato, causando disagi e isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, si registrano vento e pioggia intensi.

A Roma, maltempo con pioggia intensa e vento forte ha provocato l’esondazione di un torrente, causando chiusure e deviazioni stradali.

