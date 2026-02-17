Maltempo Calabria sotto osservazione Rischio nuove esondazioni
Il maltempo ha causato allagamenti in diverse zone della Calabria, con il fiume Crati in rapido aumento di livello. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno fatto salire l’acqua, spingendo le autorità a monitorare attentamente la situazione. Le strade vicino al fiume sono state chiuse per precauzione, mentre i soccorritori si preparano a intervenire in caso di ulteriori esondazioni.
Il maltempo mette sotto pressione la Calabria. Rischio di nuove esondazioni del fiume Crati. Servizio di Caterina Dall'Olio TG2000.
Calabria: Maltempo, Allerta Arancione su Cosenza e Catanzaro. Rischio Nubifragi e Esondazioni nelle Prossime 24 Ore.
Il maltempo ha colpito la Calabria, causando forti pioggia e rischio di allagamenti nelle zone di Cosenza e Catanzaro.
Maltempo al Sud: Calabria e Sicilia in allerta arancione, otto regioni sotto osservazione per piogge e venti forti.
Il maltempo colpisce il Sud, con Calabria e Sicilia in allerta arancione.
