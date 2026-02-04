Le piogge intense stanno mettendo in crisi il Salento. In poche ore, i vigili del fuoco sono intervenuti 41 volte per rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza le strade chiuse a causa dell’allerta. La pioggia ha provocato allagamenti e disagi in diversi Comuni, mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta per far fronte all’emergenza. La situazione resta critica e si teme che le condizioni meteorologiche possano peggiorare nelle prossime ore.

**Piogge intense flagellano il Salento: 41 interventi dei vigili del fuoco, alberi sradicati e strade chiuse** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salento, il maltempo colpisce duramente il territorio con venti forti, piogge torrenziali e alluvioni localizzate. Il fenomeno meteorologico, causato da una perturbazione atlantica, ha generato danni ingenti a infrastrutture e viabilità, con l’attivazione dell’allerta arancione per il rischio vento e giallo per temporali. Le autorità protezione civile hanno monitorato l’andamento delle condizioni climatiche, e il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuto con quarantunointerventi in soli otto ore, tra soccorsi tecnici urgenti, rimozioni di alberi e messa in sicurezza di infrastrutture elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piogge intense colpiscono il Salento: alberi caduti e strade chiuse a causa del maltempo

Approfondimenti su Salento Maltempo

A causa delle intense condizioni meteorologiche di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale.

Ultime notizie su Salento Maltempo

