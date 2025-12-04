Maltempo con piogge record alberi caduti strade chiuse e disagi enormi

L'ondata di maltempo che sta investendo il Sud Italia da ieri ha portato la Puglia in una fase di massima attenzione. Dalla mezzanotte di oggi è infatti in vigore un'allerta arancione della Protezione civile regionale, valida per 24 ore, che interessa l'intero territorio pugliese per rischio idrogeologico e temporali. Una seconda allerta, questa volta gialla, riguarda inoltre i venti forti che da ore stanno spazzando la regione. Le decisioni sono state prese alla luce di un quadro meteorologico che, secondo la Protezione civile nazionale e il Centro funzionale decentrato della Regione Puglia, si presenterà critico per tutta la giornata di giovedì 4 dicembre.

