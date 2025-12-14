Brescia imprenditore atterra sulle piste da sci in elicottero

Un episodio insolito si è verificato sulle piste da sci del Monte Maniva, in provincia di Brescia. Un elicottero si è posato a quota 1600 metri senza nessuno a bordo, suscitando curiosità tra gli appassionati e gli abitanti della zona. L'evento ha attirato l'attenzione per la sua natura insolita e per le possibili implicazioni legate alla presenza dell’imbarcazione in un'area di grande afflusso turistico.

"Un elicottero ha appena atterrato qui a 1600 metri sulle piste da sci del monte Maniva, all'interno del mezzo non c'è nessuno". Quando ieri mattina i carabinieri della stazione di Bagolino, in provincia di Brescia, hanno ricevuto questa informazione si sono recati immediatamente sul luogo indicato. Qualcuno aveva davvero raggiunto la vetta e comodamente parcheggiato l'elicottero tra le piste per poi concedersi una mattinata sulle nevi senza lo stress di parcheggi a valle e traffico per le strade come lui stesso ha dichiarato al suo rientro. "Avevo poco tempo e tanta voglia di sciare - ha dichiarato il facoltoso imprenditore 66enne bresciano Bortolo Giorgio Oliva -, non ho fatto del male a nessuno e non è la prima volta che lo faccio e pago sempre le multe". Tgcom24.mediaset.it Brescia, l'imprenditore Giorgio Oliva atterra (di nuovo) sulle piste in elicottero: «Ho fretta, devo sciare» - Giorgio Oliva, 66 anni, presidente del gruppo siderurgico Industrie riunite odolesi, lo aveva già fatto 8 mesi fa. msn.com

Giorgio Oliva atterra un'altra volta sulle piste in elicottero: "Ho fretta, devo sciare" - L'imprenditore Giorgio Oliva è di nuovo nella bufera: è atterrato sulle piste da sci nel bresciano in elicottero. msn.com

