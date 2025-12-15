Malore improvviso in casa muore 50enne

Un uomo di 50 anni è deceduto improvvisamente nella propria abitazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. L’accaduto ha suscitato grande sconcerto tra familiari e vicini, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Inutili i soccorsi: all’arrivo dei sanitari, allertati immediatamente, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Imolaoggi.it

