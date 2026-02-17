Malagò tuona | Kalulu-Bastoni? Abisso culturale con le Olimpiadi! Rispetto al calcio…

Giovanni Malagò ha criticato aspramente il confronto tra Kalulu e Bastoni, accusando un divario culturale tra le Olimpiadi e il calcio. Malagò ha sottolineato che le differenze tra i due ambienti sono evidenti, anche osservando come le competizioni olimpiche promuovano valori diversi. Durante un'intervista a Eurosport, ha fatto notare che il livello di rispetto e di spirito sportivo nelle Olimpiadi si distingue nettamente da quello che si vede in alcuni match di calcio. Malagò ha anche ricordato che le Olimpiadi di Milano-Cortina rappresentano un esempio di unità e cultura sportiva, lontano dai comportamenti più

Il calcio italiano è assurdo anche al Fantacalcio. Bastoni 6, Kalulu 5 (meno 1): l'ingiustizia è pure virtualeIl nome Bastoni torna al centro delle polemiche dopo la sua valutazione di 6 al Fantacalcio, un punteggio che ha scatenato commenti duri sui social. Milano-Cortina 2026, Malagò: "Olimpiadi e Paralimpiadi insieme, una sfida culturale e organizzativa"Durante l'evento "Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra", Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l'importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l'obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026. Kalulu-Bastoni, Malagò: Nel calcio cultura diversa dagli sport invernali. Un solo 'caso' quiGiovanni Malagò, ex presidente del CONI, è stato intervistato da Eurosport sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Nel corso dell'intervista al numero uno del ... Rosso a #Kalulu, #Bastoni: "Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L'esultanza Figlia di trance agonistica" #SerieA #Inter #Juventus Ci Vuole Costanza. . Bastoni prova a giustificarsi dopo la simulazione, l'espulsione di Kalulu e la sua esultanza