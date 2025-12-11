Milano-Cortina 2026 Malagò | Olimpiadi e Paralimpiadi insieme una sfida culturale e organizzativa

Durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra”, Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l’importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l’obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026.

Durante l'evento "Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra", Malagò e De Sanctis sottolineano l'importanza del percorso comune verso i Giochi e la necessità di maggiore attenzione al movimento paralimpico. La preparazione verso Milano-Cortina 2026 procede con uno sguardo congiunto su Olimpiadi e Paralimpiadi. A ribadirlo è stato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenuto all'evento "Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra per Milano Cortina 2026".

