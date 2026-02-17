Il calcio italiano è assurdo anche al Fantacalcio Bastoni 6 Kalulu 5 meno 1 | l’ingiustizia è pure virtuale
Il nome Bastoni torna al centro delle polemiche dopo la sua valutazione di 6 al Fantacalcio, un punteggio che ha scatenato commenti duri sui social. La sua prestazione, giudicata da molti insufficiente, si scontra con l’ottimo rendimento in campo e ha portato i tifosi a criticare la giustizia delle valutazioni virtuali. Nel frattempo, Kalulu ha preso un voto ancora più basso, un 5 meno 1, alimentando le discussioni sul metodo di assegnazione dei punteggi nel gioco.
Bastoni è un caso anche al fantacalcio. Il 6 in pagella al simulatore dell’Inter ha innescato un’onta social che definire “onta” è un eufemismo. E allora come poteva non occuparsene “Ma che partita hai visto?!”, il podcast del Napolista che ogni settimana fa il processo ai voti del weekend come se fossero – quasi – una cosa seria. Nella nuova puntata scoprirete che no, i pagellisti di oggi non sono adatti a giudicare uno come Modric. Che c’è un giocatore in Serie A che non prende 7 mai ma proprio mai, nemmeno quando segna. E che in Como-Fiorentina e Napoli-Roma il metro di giudizio ha deciso di prendersi una giornata sabatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Simonelli: «Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo scritto da chi non conosce il calcio. Var deve intervenire su tutti i gialli»Il tecnico della Juventus, Simonelli, critica duramente il protocollo riguardante le ammonizioni di Kalulu e Bastoni, accusandolo di essere stato ideato da persone che non comprendono il gioco.
Adani: «Bastoni? Pure Maradona simulava. Il calcio è anche inganno dell’avversario, è la storia»Adani ha commentato che Bastoni ha imitato comportamenti tipici del calcio, ricordando che anche Maradona ricorreva alla simulazione durante le partite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I 70 anni di Brady e i Fantastici 11 che in un'estate cambiarono il calcio italiano; Da Bastoni a Chiellini, da La Penna a Gattuso: nel caos di Inter-Juve c’è tutto il peggio del calcio…; Chivu: Con Spalletti è un’altra Juve. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri; Il calcio come il cricket, dal 2006 abbiamo vinto solo una partita ai Mondiali.
Allegri spiega cosa sta accadendo al calcio italiano: È una questione di vita o di morte per tuttiMax Allegri alla vigilia di Milan-Como ha dovuto rispondere alle ovvie domande sulle recenti e infuocate polemiche che stanno coinvolgendo il calcio italiano ... fanpage.it
Fano, Gandolfo Quercia colpisce ancora: arriva Mexusacan, il singolo che prende in giro il calcio italiano con un dinosauro ai verticiC’è chi scrive canzoni per piacere. E chi invece scrive canzoni per dire cose scomode, facendo ridere e ballare nello stesso momento. Dal ... msn.com
LA SERIE A ACQUISISCE IL FANTACALCIO! Adesso è ufficiale: la Lega Serie A entra nel mondo del gaming acquisendo la maggioranza di Fantacalcio! Il Presidente Ezio Simonelli ha confermato il via libera dell'Assemblea. L'accordo: la Lega ha delib facebook
La Serie A acquista il 51% di Fantacalcio: le cifre dell'accordo e chi ha votato a favore e chi contro x.com