Il calcio italiano è assurdo anche al Fantacalcio Bastoni 6 Kalulu 5 meno 1 | l’ingiustizia è pure virtuale

Il nome Bastoni torna al centro delle polemiche dopo la sua valutazione di 6 al Fantacalcio, un punteggio che ha scatenato commenti duri sui social. La sua prestazione, giudicata da molti insufficiente, si scontra con l’ottimo rendimento in campo e ha portato i tifosi a criticare la giustizia delle valutazioni virtuali. Nel frattempo, Kalulu ha preso un voto ancora più basso, un 5 meno 1, alimentando le discussioni sul metodo di assegnazione dei punteggi nel gioco.

Bastoni è un caso anche al fantacalcio. Il 6 in pagella al simulatore dell’Inter ha innescato un’onta social che definire “onta” è un eufemismo. E allora come poteva non occuparsene “Ma che partita hai visto?!”, il podcast del Napolista che ogni settimana fa il processo ai voti del weekend come se fossero – quasi – una cosa seria. Nella nuova puntata scoprirete che no, i pagellisti di oggi non sono adatti a giudicare uno come Modric. Che c’è un giocatore in Serie A che non prende 7 mai ma proprio mai, nemmeno quando segna. E che in Como-Fiorentina e Napoli-Roma il metro di giudizio ha deciso di prendersi una giornata sabatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

