Maglie | Asilo nido vandalizzato per la seconda volta comunità sotto shock e indagini in corso
Il nuovo asilo nido di Maglie è stato danneggiato per la seconda volta, questa volta con lanci di pietre e scritte sulla recinzione. La comunità locale si trova in stato di shock, mentre le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili. Il cantiere, situato in via Guido Rossa, mostra segni evidenti di vandalismo e preoccupazione cresce tra i residenti.
Maglie, Sotto Shock: Doppio Vandalismo all’Asilo Nido, Cresce l’Insofferenza della Comunità. Maglie, 16 febbraio 2026 – Un’ondata di sdegno e preoccupazione si è riversata sulla comunità di Maglie, in provincia di Lecce, a seguito di un secondo atto vandalico che ha preso di mira il cantiere del nuovo asilo nido in via Guido Rossa. I danni, concentrati su sanitari e arredi, si sommano a quelli già registrati pochi giorni prima, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul senso civico in città. Il sindaco Ernesto Toma ha immediatamente denunciato gli episodi alle autorità competenti. Un Escalation di Atti Vandalici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma: indagini in corso
Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le causeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I vandali tornano nel cantiere dell’asilo nido: distrutti sanitari e arredi; Vandali all’asilo nido di Maglie, Sticchi: Sconfitta per tutti; Altro raid notturno a scuola: razzie e danneggiamenti al Da Vinci di Maglie.
I vandali tornano nel cantiere dell’asilo nido: distrutti sanitari e arrediNel giro di una settimana doppia incursione nell’immobile di via Guido Rossa a Maglie. Ancora danneggiamenti e inconvenienti nell’area già oggetto di adeguamento. Il sindaco Toma ha presentato una nuo ... lecceprima.it
Cami pompiere è qui per ricordarvi che venerdì 20 febbraio ci sarà la nostra festa di Carnevale! Ecco i premi in palio per la gara social: posto medaglietta personalizzata a scelta tra quelle in esposizione posto maglietta della collezione Dog is Good (razza - facebook.com facebook