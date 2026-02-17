Maglie | Asilo nido vandalizzato per la seconda volta comunità sotto shock e indagini in corso

Il nuovo asilo nido di Maglie è stato danneggiato per la seconda volta, questa volta con lanci di pietre e scritte sulla recinzione. La comunità locale si trova in stato di shock, mentre le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili. Il cantiere, situato in via Guido Rossa, mostra segni evidenti di vandalismo e preoccupazione cresce tra i residenti.

Maglie, Sotto Shock: Doppio Vandalismo all’Asilo Nido, Cresce l’Insofferenza della Comunità. Maglie, 16 febbraio 2026 – Un’ondata di sdegno e preoccupazione si è riversata sulla comunità di Maglie, in provincia di Lecce, a seguito di un secondo atto vandalico che ha preso di mira il cantiere del nuovo asilo nido in via Guido Rossa. I danni, concentrati su sanitari e arredi, si sommano a quelli già registrati pochi giorni prima, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul senso civico in città. Il sindaco Ernesto Toma ha immediatamente denunciato gli episodi alle autorità competenti. Un Escalation di Atti Vandalici.🔗 Leggi su Ameve.eu

