Bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma | indagini in corso
Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bimbo di 1 anno muore in asilo nido a Parma: arresto cardiaco durante il riposino - facebook.com Vai su Facebook
Portato a termine il #TrasportoSanitarioUrgente di un bimbo di 1 anno in imminente pericolo di vita. Il piccolo, trasferito da Lamezia Terme a Roma con un #G650A del 31° Stormo dell’ #AeronauticaMilitare, è stato affidato alle cure del @bambinogesu bit.ly Vai su X
Bimbo di un anno muore all'asilo nido, il dramma mentre dormiva: «Siamo sconvolti» - A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Riporta leggo.it
Non si sveglia dopo il riposino pomeridiano, bimbo di un anno muore all’asilo nido: tragedia a Parma - Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, in un asilo nido di Parma, dove è morto un bimbo di circa un anno. Secondo fanpage.it
Arresti cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore all'asilo - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio (3 dicembre), in un asilo nido di Parma, nel quartiere San Leonardo. Riporta rainews.it
Bimbo di un anno muore all'asilo nido, l'arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano: «Siamo sconvolti» - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma nel quartiere San Leonardo. Segnala leggo.it
Bimbo di un anno muore in asilo nido a Parma: arresto cardiaco durante il riposo pomeridiano - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, nell'asilo nido "Brucoverde" di Parma. Segnala msn.com
Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le cause - Un bambino di un anno è deceduto in un asilo nido di Parma dopo un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Riporta ilfattoquotidiano.it