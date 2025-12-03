Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma Indagini in corso per stabilire le cause
Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. “Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde” ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
