bimbo di un anno morto in un asilo nido di parma indagini in corso per stabilire le cause

Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. “Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde” ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

