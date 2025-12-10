Mafia estorsioni e droga | dopo la rivolta dei commercianti scattano 50 arresti

Dopo la rivolta dei commercianti, la polizia ha condotto un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 50 persone. Le misure restrittive sono state applicate nell’ambito di un’indagine su mafia, estorsioni e traffico di droga, segnando un duro colpo a Cosa nostra e rafforzando la lotta contro la criminalità organizzata.

Duro colpo a Cosa nostra. La polizia, nell'ambito di un'operazione antimafia ed antidroga, ha proceduto all’esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Droga, estorsioni e mafia. Blitz dal Barese al Salento: 8 arresti

Droga, estorsioni e mafia. Blitz dei carabinieri: 8 arresti. Tutti i nomi

Spaccio, estorsioni e mafia. Blitz dal Barese al Salento: 8 arresti. In carcere scovati 22 smartphone e droga

Operazione all’alba contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari per mafia, estorsioni e comunicazioni illecite dal carcere. https://puntomagazine.it/2025/12/02/napoli-maxi-operazione-dei-carabinieri-e-dda-partenopea-ennesimo-colpo-al-clan-licciardi/ - facebook.com Vai su Facebook

Estorsioni, gestione illecita di giochi e scommesse e scambio elettorale politico-mafioso nei territori di Nola, Cicciano e Casamarciano (NA). #Carabinieri di Castello di Cisterna eseguono ordinanza di custodia cautelare per 44 persone ? carabinieri.it/in-vo Vai su X

Condannato per mafia e arrestato 20 anni dopo, il Riesame lo rimette in libertà: «Ormai è fuori dal clan» - Era stato arrestato più di vent’anni dopo i fatti e otto mesi dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione, senza che mai in questi decenni qualche giudice ne ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it