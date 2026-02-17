Maddalena è una delle cantautrici italiane più promettenti del momento. Il suo ultimo brano, Caro amico (Trident ConcertsADA Music Italy), rappresenta un nuovo significativo capitolo della sua crescita artistica. Come è nato e di cosa parla il tuo singolo, Caro amico? È un brano d’amore che nasce da una storia personale. Come spesso accade con le mie canzoni, tutto parte da qualcosa che ho vissuto davvero. In questo caso, da un’amicizia che si è trasformata in passione. È un’esperienza che auguro a tutti: ha qualcosa di divertente, di spontaneo, quasi inevitabile e l’ho voluta tradurre in musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maddalena: “Caro amico nasce da una storia personale. Jovanotti? Come un sogno”

JOVAYORK - La musica dell’anima, recensione: Jovanotti e New York, una storia d’amore senza fineJOVAYORK è un documentario che unisce il racconto di Jovanotti e la città di New York in un viaggio di sei giorni.

“Caro Amico Lucio”: a Taranto gli studenti scrivono una lettera a Lucio DallaGli studenti di Taranto hanno scritto una lettera a Lucio Dalla, vivendo un’esperienza unica di scrittura con penna e calamaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.