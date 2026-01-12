JOVAYORK - La musica dell’anima recensione | Jovanotti e New York una storia d’amore senza fine

JOVAYORK è un documentario che unisce il racconto di Jovanotti e la città di New York in un viaggio di sei giorni. Attraverso immagini e riflessioni, il film esplora il rapporto tra musica, crescita personale e l’atmosfera urbana della Grande Mela. Un’opera che invita a riscoprire il valore della propria musica interiore e il legame con un luogo simbolo di creatività e libertà.

Un documentario che è insieme diario creativo, immersione urbana e dichiarazione d'amore: JOVAYORK racconta sei giorni a New York in cui Jovanotti si rimette in ascolto della musica e di sé stesso. Su Sky. JOVAYORK - La musica dell'anima non è un documentario tradizionale, né un semplice backstage musicale. È il racconto della nascita, in soli sei giorni, dell'album NIUIORCHERUBINI (Brooklyn Studio), ma anche qualcosa di più sfuggente e personale, un flusso emotivo e sonoro attraverso New York visto dallo sguardo di Lorenzo Cherubini. In uno studio di registrazione a Brooklyn, tra incontri musicali e jam session, Jovanotti cerca una risposta a una domanda che attraversa tutto il film: che cosa può fare un artista quando il mondo sembra precipitare in una spirale di tragedie incontrollabili? La risposta è semplice e radicale insieme: fare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

