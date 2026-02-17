Madagascar il ciclone Gezani sfolla migliaia di bambini | l’allarme UNICEF
Il ciclone Gezani ha colpito il Madagascar, causando lo sfollamento di almeno 6.000 bambini e lasciando quasi 29.000 senza accesso alle scuole. L’UNICEF lancia un appello per raccogliere aiuti immediati, mentre le famiglie cercano di ricostruire le loro case danneggiate.
Crisi climatica in Madagascar: almeno 6.000 bambini sfollati e quasi 29.000 senza scuola dopo il ciclone Gezani, UNICEF chiede aiuti urgenti. Ciclone Gezani, migliaia di bambini costretti a fuggire. ANTANANARIVO – Almeno 6.000 bambini sono stati sfollati e quasi 29.000 non possono frequentare la scuola a causa del ciclone Gezani, che ha colpito il Madagascar orientale il 10 febbraio, con raffiche di vento superiori ai 200 chilometri orari. Secondo le prime stime, Gezani – il secondo ciclone in appena due settimane – ha colpito oltre 270.000 persone, costringendone più di 16.000 a lasciare le proprie abitazioni, tra cui migliaia di minori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Madagascar, il ciclone Gezani devasta l’isolaMadagascar si risveglia sotto una pioggia incessante e venti fortissimi.
Papa: "Vicino alle popolazioni del Madagascar colpite dal ciclone Gezani"Papa Leone XIV ha mostrato solidarietà alle popolazioni del Madagascar colpite dal ciclone Gezani, che ha causato almeno 36 vittime e più di 370 feriti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Madagascar, il passaggio del ciclone Gezani: le immagini della devastazione riprese dal droneIl recente passaggio del ciclone Gezani ha colpito duramente Toamasina, la seconda città più grande del Madagascar. In particolare, il centro portuale della città è stato devastato da violenti raffich ... blitzquotidiano.it
Dal Madagascar un appello a Reggio Emilia dopo i danni del ciclone GezaniREGGIO EMILIA – Un appello al cuore dei reggiani per ricostruire la Casa della Carità di Toamasina, centro importante del Madagascar. L’edificio è stato distrutto nei giorni scorsi corsi dal ciclone ... reggionline.com
