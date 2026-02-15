Papa | Vicino alle popolazioni del Madagascar colpite dal ciclone Gezani

Papa Leone XIV ha mostrato solidarietà alle popolazioni del Madagascar colpite dal ciclone Gezani, che ha causato almeno 36 vittime e più di 370 feriti. La tempesta ha provocato danni ingenti alle abitazioni e alle coltivazioni, lasciando molte persone senza riparo. La Chiesa cattolica ha già avviato aiuti di prima emergenza per le zone più colpite.

Papa Leone XIV ha espresso domenica la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal ciclone Gezani in Madagascar, che ha ucciso almeno 36 persone e ne ha ferite più di 370. Parlando dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico con vista su Piazza San Pietro, dove si erano radunate migliaia di persone, ha pregato “per le vittime e le loro famiglie e per tutti coloro che hanno subito gravi danni”. Il ciclone Gezani ha distrutto quasi 18.000 case in tutto il Madagascar, hanno dichiarato le autorità. Il presidente del Madagascar ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e ha lanciato un appello ai leader internazionali affinché aiutino l’isola, in gran parte povera, dell’Oceano Indiano Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Madagascar si risveglia sotto una pioggia incessante e venti fortissimi.

