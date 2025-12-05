Serie B Domani il derby tra Sios Novavetro e Paoloni Macerata

Terza gara casalinga di fila per la Sios Novavetro San Severino nel campionato di B maschile di pallavolo. Domani alle 17 c’è il derby con la Paoloni Macerata: si gioca al palasport "Albino Ciarapica" su accordo delle due società dopo la richiesta della formazione maceratese di invertire il turno interno per il girone di ritorno. Dunque, i ragazzi di coach Federico Domizioli possono contare anche sul fattore campo al cospetto di un avversario che conoscono piuttosto bene, avendolo affrontato in precampionato. Nelle file della Sios Novavetro – reduce da due successi consecutivi (con Montorio per 3-0 e con Ravenna per 3-1) – è rientrato lo schiacciatore Skuodis dopo un mese di assenza per infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. Domani il derby tra Sios Novavetro e Paoloni Macerata

