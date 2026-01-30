Apple ha lanciato iPhone Air e iOS 26, e le prime segnalazioni non sono delle migliori. Molti utenti si sono subito accorti che alcune delle nuove funzioni, come quelle più avanzate, prosciugano rapidamente la batteria. In alcuni casi, il consumo si è rivelato superiore alle aspettative, spingendo molti a disattivare le novità per non rimanere a secco durante la giornata. La società ha scelto di fare un passo avanti con il nuovo sistema, ma ora non mancano le critiche sulla durata dell’autonomia.

Il passaggio è stato epocale: addio numerazione progressiva, benvenuto iOS 26. Apple ha deciso di allineare il nome del software con l’anno solare, saltando a piè pari otto versioni per sottolineare il cambio di paradigma. E in effetti, installando l’ultimo aggiornamento iOS 26.2.1 sul tuo iPhone Air, la sensazione di onnipotenza è reale. Il telefono “pensa” prima di te, l’interfaccia è predittiva e tutto sembra magico. Ma c’è un rovescio della medaglia. Tutta questa “magia” computazionale costa cara in termini energetici. iPhone Air, col suo design ultra-slim, ha una batteria fisicamente limitata e, se lasci a iOS 26 la libertà di fare tutto ciò che vuole, ti ritroverai a secco prima dell’aperitivo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - iPhone Air e iOS 26: le 5 nuove funzioni che prosciugano la batteria (disattivale ora)

Approfondimenti su iPhone Air

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su iPhone Air

Argomenti discussi: Apple presenta il nuovo AirTag, ancora più semplice da trovare e con un raggio d’azione più ampio; iPhone Air con SIM fisica esiste: è un fai da te di alcuni appassionati; iPhone Air in sconto: ecco 3 motivi per prenderlo in considerazione!; Apple presenta il nuovo AirTag, ecco le principali novità.

È arrivato l’aggiornamento a iOS 26.2.1: cosa cambia e come installarloiOS 26.2.1 è disponibile in Italia con supporto ad AirTag 2 e fix di vari bug: tutte le novità e come installare l’aggiornamento su iPhone. techprincess.it

Disponibili aggiornamenti a watchOS 26.2.1 e iOS 26.2.1 con supporto ad AirTag 2Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 26.2.1 e i PadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1, update minori che arrivano a un mese dagli aggiornamenti a iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2.1. Gli update di ... macitynet.it

iPhone Air 2, Face ID più sottile e secondo sensore fotografico | Rumor x.com

L’iPhone Air attuale è un capolavoro di design, ma ha diviso la critica e gli utenti: un dispositivo bellissimo e sottilissimo, che però costringe a rinunce hardware importanti (come la singola fotocamera) a fronte di un prezzo premium di 999$. Apple sembra aver - facebook.com facebook