M5 a Monza come un film di Fantozzi e la consigliera a Pilotto | Batti lei sindaco

Il progetto della metropolitana M5 fino a Monza si blocca a causa di ritardi burocratici, non di cambi di idea politiche. La questione riguarda lo spostamento dei fondi: inizialmente destinati alla M4 fino a Segrate, ora devono essere reindirizzati alla M5. Per ora, i lavori sono in stallo e non ci sono date precise per la ripresa. La situazione ricorda una scena di Fantozzi, con la consigliera Pilotto che scherza con il sindaco, dicendo: “Batti lei, sindaco”.

Metropolitana fino a Monza. Per adesso tutto fermo. Non per ripensamenti politici, ma per quell'iter burocratico che prevede dei tempi tecnici per lo svincolo dei fondi inizialmente previsti per il prolungamento della M4 (fino a Segrate) a quelli per il prolungamento della M5 (fino a Monza). Fondi indispensabili per la realizzazione dell'opera. Fondi bloccati che vedono quindi slittare (ancora) quel via libera e quella firma dei decreti ministeriali che daranno realmente avvio alla pubblicazione del bando e poi dei lavori. Un'agonia quasi fantozziana che sposta ancora di alcuni mesi quella firma che a Monza si attende da anni.