C’è il tintinnio dei calici, il clima informale del brindisi natalizio in Comune e, sullo sfondo, una fitta agenda amministrativa. È in questo contesto che il sindaco di Monza ha colto l’occasione per fare il bilancio del 2025 e anticipare le grandi partite del 2026. "Sarà l’anno del nuovo Pgt - annuncia Paolo Pilotto -. Contiamo di adottarlo entro la tarda primavera e approvarlo entro fine anno: uno strumento decisivo per le politiche urbanistiche, quali ad esempio l’ edilizia residenziale sociale, con prezzi di case parecchio ribassati rispetto ai valori di mercato. Poi c’è il maxi intervento sul conduttore fognario di viale Campania (entro autunno) e, naturalmente, la metropolitana M5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco Pilotto detta l’agenda: "Focus su casa, cultura e sport. E il 2026 sarà l’anno di Pgt e M5"

Leggi anche: Monza, la metropolitana lilla si avvicina. La soddisfazione del sindaco Pilotto: “Ora la pubblicazione del bando per la M5”

Leggi anche: Cultura, Pistoia Capitale del Libro 2026. Il sindaco Tomasi: "Sarà inclusiva e per tutti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Paolo Pilotto, sindaco e insegnante: "Mancano relazioni, non hanno argini" - Si è detto molto colpito il sindaco di Monza Paolo Pilotto dell’episodio di cronaca che ha riguardato i cinque ragazzi monzesi accusati di aver aggredito uno studente universitario 22enne lo scorso 12 ... ilgiorno.it

Nel pomeriggio di oggi si è rinnovato il tradizionale e sentito scambio di auguri di Natale con l’Amministrazione comunale. Lorenzo Perego e Giuseppe Meliti, Comandante e Segretario degli Alabardieri, sono stati ricevuti dal Sindaco di Monza Paolo Pilotto pe - facebook.com facebook