Monza la metropolitana lilla si avvicina La soddisfazione del sindaco Pilotto | Ora la pubblicazione del bando per la M5

Monza –  La M5 si avvicina, soddisfazione dopo che è stato aggiornato il progetto definitivo. “A questo punto restano da approvare i decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti, poi sarà finalmente la volta della pubblicazione del bando”, così Paolo Pilotto, sindaco di Monza, riassume i prossimi atti necessari a far passare il prolungamento di M5 dalla carta al cantiere, dopo che il Comune di Milano ha approvato giovedì 4 dicembre la Progettazione definitiva, c on i suoi 1.700 allegati. “Ringrazio il Comune di Milano per la coerenza dimostrata anche in questa occasione nel proseguire l’iter avviato insieme ai Comuni di Sesto, Cinisello e Monza, con Regione Lombardia, MIT e ovviamente MM”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

