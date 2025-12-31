Lutto nel mondo accademico | l' addio improvviso al noto professore

Il mondo accademico piange la perdita del professor Giovanni Montroni, conosciuto affettuosamente come Nanni. Scomparso improvvisamente all’età di 76 anni, lascia un vuoto tra colleghi e studenti. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel settore, e il suo ricordo rimarrà vivo nei tanti ricordi condivisi. Un momento di riflessione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Lutto nel mondo accademico. È venuto a mancare improvvisamente, all'età di 76 anni, il professore Giovanni Montroni, da tutti conosciuto come Nanni. Era stato docente di Storia Contemporanea presso la facoltà di Lettere e Filosofia e poi nel Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II.

