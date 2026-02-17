Lutto nel mondo accademico | è morta Lida Viganoni già rettrice de L'Orientale di Napoli

Lida Viganoni, ex rettrice dell’Università L’Orientale di Napoli, è morta all’età di 76 anni. La sua scomparsa colpisce il mondo accademico, dove era molto stimata. Viganoni aveva dedicato gran parte della sua vita all’università e aveva lasciato un segno importante nel settore. I colleghi e gli ex studenti si sono riuniti per ricordarla e condividere il loro dolore.

Scomparsa a 76 anni Lida Viganoni, già Rettrice dell'Università L'Orientale di Napoli. Il cordoglio di colleghi ed ex alunni.🔗 Leggi su Fanpage.it Lutto nel mondo accademico: addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia Il professor Giovanni Bachelloni è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Lutto nel mondo accademico: l'addio improvviso al noto professore Il mondo accademico piange la perdita del professor Giovanni Montroni, conosciuto affettuosamente come Nanni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lutto nel mondo accademico: addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia; Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianista; Addio a Giovanni Bechelloni, pioniere delle Scienze della Comunicazione in Italia; Al via l’anno accademico dell’Università Cattolica: Ideato un campus moderno e glocal. Lutto nel mondo accademico: è morto Dario AntiseriÈ scomparso all'età di 81 anni il filosofo Dario Antiseri, figura centrale nel panorama accademico italiano. Allievo di Karl Popper, Antiseri è riconosciuto come uno dei maggiori interpreti italiani d ... it.blastingnews.com Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianistaLa professoressa Bertoni si è spenta a Napoli: aveva 61 anni. I funerali domani a Chiaia, nella chiesa dell’Ascensione. fanpage.it