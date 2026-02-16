Lutto nel giornalismo è morta Laura Masiello | cronista sportiva e tifosissima del Napoli
Laura Masiello, giornalista sportiva e grande tifosa del Napoli, è morta a 59 anni a causa di una grave malattia. La sua morte ha colpito il mondo del giornalismo, dove era molto stimata per il suo lavoro all’ANSA. Figlia di Nino Masiello, noto cronista napoletano, aveva seguito le orme del padre fin da giovane, distinguendosi per la passione e la competenza nelle sue cronache sportive. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e appassionati di calcio.
Laura Masiello, giornalista sportiva di lunga data, è morta a 60 anni a causa di una grave malattia.
