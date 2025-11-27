Lutto nel giornalismo | addio a Fabio Luccioli

Foligno (Perugia), 27 novembre 2025 – Foligno piange la scomparsa di Fabio Luccioli, 38 anni, direttore della storica Gazzetta di Foligno, dell’emittente Radio Gente Umbra e del portale RGUnotizie. Figura centrale dell’informazione locale, Luccioli guidava da tempo un sistema integrato di testate radicate nella vita del territorio, unendo carta, radio e web all’interno di un progetto editoriale ben strutturato. Professionista molto stimato, aveva assunto la direzione della Gazzetta di Foligno dopo anni di lavoro in radio e sul digitale, portando avanti un giornalismo attento ai fatti della città, alle emergenze sociali e alla complessità della quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto nel giornalismo: addio a Fabio Luccioli

