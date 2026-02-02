Vibo in lutto | muore ex consigliere comunale NOME e FOTO

Vibo Valentia piange Luciano Arena, ex consigliere comunale, morto improvvisamente a pochi anni dalla fine del suo mandato. La comunità si sveglia con il dolore di una perdita inattesa, lasciando sgomento cittadini e amici.

Vibo Valentia piange la scomparsa di Luciano Arena, ex consigliere comunale, morto in modo improvviso e prematuro. La notizia ha colto di sorpresa tutta la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore. L’uomo, da tempo impegnato nella vita politica locale, era noto per il suo stile sobrio, per la disponibilità costante verso i cittadini e per una visione della politica fondata sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto. Nato e cresciuto a Vibo, Arena si è sempre considerato un figlio del territorio, legato a esso con un affetto sincero e concreto. Il suo impegno politico, sviluppato principalmente con Forza Italia e in seguito con l’Udc, non è mai stato guidato da logiche di potere, ma da un’autentica passione per il bene comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

