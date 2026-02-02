Vibo in lutto | muore ex consigliere comunale NOME e FOTO
Vibo Valentia piange Luciano Arena, ex consigliere comunale, morto improvvisamente a pochi anni dalla fine del suo mandato. La comunità si sveglia con il dolore di una perdita inattesa, lasciando sgomento cittadini e amici.
Vibo Valentia piange la scomparsa di Luciano Arena, ex consigliere comunale, morto in modo improvviso e prematuro. La notizia ha colto di sorpresa tutta la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore. L’uomo, da tempo impegnato nella vita politica locale, era noto per il suo stile sobrio, per la disponibilità costante verso i cittadini e per una visione della politica fondata sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto. Nato e cresciuto a Vibo, Arena si è sempre considerato un figlio del territorio, legato a esso con un affetto sincero e concreto. Il suo impegno politico, sviluppato principalmente con Forza Italia e in seguito con l’Udc, non è mai stato guidato da logiche di potere, ma da un’autentica passione per il bene comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Vibo Valentia Muore
Frattamaggiore, lutto in città: il consigliere comunale Raffaele Parolisi muore nella notte
Una triste perdita ha colpito Frattamaggiore con la scomparsa improvvisa del consigliere comunale Raffaele Parolisi, membro del Partito Democratico.
Lutto in città: addio al consigliere comunale Raffaele Parolisi
La città di Frattamaggiore piange la scomparsa improvvisa di Raffaele Parolisi, consigliere comunale di 60 anni.
Ultime notizie su Vibo Valentia Muore
Argomenti discussi: Vibonese in lutto: muore in ospedale vigile urbano; Muore prematuramente artigiano in ospedale a Vibo.
Vibo in lutto: muore ex consigliere comunale (NOME e FOTO)Scomparsa prematura e improvvisa. Addio a un gentiluomo della politica e vibonese verace. La città piange un uomo garbato, stimato da alleati e avve ... zoom24.it
Vibo in lutto: addio a un vibonese verace dal cuore grandeLa notizia della sua prematura e improvvisa dipartita ha fatto in breve tempo il giro della città, suscitando profonda commozione per la perdita di ... zoom24.it
VIDEO - Vibo Valentia si stringe nel dolore per l’ultimo saluto alla piccola Clara Artusa, morta martedì dopo essersi soffocata con un wurstel; tantissima gente ai funerali della piccola di due anni. Lutto cittadino anche a Filandari - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.