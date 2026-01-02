La comunità si stringe attorno a Samuela Corvari, madre di quattro figli, deceduta martedì all’età di 51 anni dopo una breve malattia. La perdita di una persona amata suscita cordoglio e solidarietà tra familiari e amici, che ricordano con affetto la sua figura. Un momento di riflessione sul valore della vita e sull’importanza del supporto reciproco in queste circostanze.

L’abbraccio di un’intera comunità per la 51enne Samuela Corvari, madre di quattro figli che ha chiuso gli occhi martedì, dopo una breve ma inesorabile malattia. Ieri mattina, nell’Arcipretura di Santa Maria (dove era stata allestita la camera ardente dalle onoranze funebri Rossetti), si è svolto il funerale alla presenza di tantissime persone. Corvari lascia il marito Roberto Natali, i quattro figli (dai 10 ai 21 anni), i genitori Marino e Paola, il fratello Dino, la sorella Sabrina. Tutti la ricordano come una donna dolce. Amava la vita e viveva per la sua famiglia. Frequentava la parrocchia, era riservata e gentile nei modi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 51 anni mamma di 4 figli. Cordoglio per Samuela Corvari

Leggi anche: Malore improvviso, muore mamma di 37 anni: lascia due figli piccoli

Leggi anche: Incendio in casa il giorno di Santo Stefano: mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Muore a 51 anni mamma di 4 figli. Cordoglio per Samuela Corvari; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin; Cristina Salarini muore a 53 anni, la mamma stroncata da un malore la notte di Natale: il marito Corrado si è accorto che stava male a letto; Muore soffocato mentre mangia la pizza: Giuseppe Mocellin stava festeggiando i 70 anni della mamma al ristorante.

Muore a 51 anni mamma di 4 figli. Cordoglio per Samuela Corvari - L’abbraccio di un’intera comunità per la 51enne Samuela Corvari, madre di quattro figli che ha chiuso gli occhi martedì, dopo una breve ma inesorabile malattia. msn.com