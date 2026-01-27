L’Uomo La Bestia e La Virtù di Luigi Pirandello al Teatro Arcobaleno

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Affrontare Pirandello significa avere il coraggio di andare a frugare nei meandri delle ipocrisie del nostro tempo. “Della nostra civiltà” direbbe l’autore, alludendo forse in realtà a tutto il genere umano che, nelle società più “avanzate”, indossa una maschera, per nascondere il proprio egoismo “bestiale”. “Dio ci ha donato la parola per nascondere il pensiero” sosteneva un grande cinico come Talleyrand. Il gusto provocatorio di questo crudo aforisma rivela una caratteristica spesso presente nei comportamenti degli uomini cosiddetti “civili”: per Pirandello ”l’uomo” civile maschera con la “virtù” la propria “bestia” e quindi lui con la sua chirurgica abilità linguistica e drammaturgica mostra fin dall’inizio, in questo testo, la bestia che è in noi (è addirittura indicato nelle didascalie, per ogni personaggio, l’equivalente animalesco) distruggendo inesorabilmente quella maschera (dell’amore, della fedeltà, dell’onestà etc.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Luigi Pirandello

A Catania, dal 10 gennaio all’1 febbraio 2026, sarà rappresentato “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ: Pirandello tra Grottesco e Verità Scomode!

Ultime notizie su Luigi Pirandello

Argomenti discussi: Al Teatro Arcobaleno in scena ‘L´uomo, la bestia e la virtú’ di Luigi Pirandello; Pirandello a Catania: L'uomo, la bestia e la virtù con Eduardo e Salvo Saitta; L’uomo, la bestia e la virtù al Teatro Musco di Catania; Un Tributo a Carlo Cecchi: Maestro del Teatro e del Cinema Italiano.

’L’uomo, la bestia e la virtù’ agli IndustriProsegue la stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con un appuntamento dedicato a uno dei testi più originali ... lanazione.it

Lo scambio, a Catania ironia e leggerezza nella brillante interpretazione di Eduardo SaittaReduce dal clamoroso successo della rappresentazione L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, torna in scena Eduardo Saitta con lo Lo scambio di Antonello Capodoci. Prodotto dall’associaz ... blogsicilia.it

«La vita, mia cara, è un palcoscenico dove si gioca a fare sul serio.». Luigi Pirandello - facebook.com facebook