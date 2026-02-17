Luogo di risse con coinvolti anche minori | chiude per 10 giorni un locale di Gorle
Un locale di Gorle ha chiuso per 10 giorni dopo essere stato teatro di diverse risse, alcune coinvolgendo anche minori. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo aver registrato ripetuti episodi di violenza e problemi di ordine pubblico. La polizia ha trovato nel locale comportamenti pericolosi e situazioni che minacciavano la sicurezza dei clienti e dei residenti. In più occasioni, gli agenti sono intervenuti per sedare risse e allontanare persone che disturbavano la quiete del quartiere. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza nella zona e a prevenire ulteriori episodi.
LA DECISIONE. Sotto controllo dalle forze dell’ordine, il locale è risultato più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica. La Polizia di Stato ha chiuso per dieci giorni il bar Ponte di Gorle. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bergamo, avviata a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri con la collaborazione della polizia locale di Gorle. In particolare, il locale è risultato più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, coinvolgendo un numero elevato di avventori, anche minorenni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Risse, aggressioni e disturbo della quiete pubblica: la Questura chiude 10 giorni un bar a Gorle
La Questura di Bergamo ha deciso di chiudere per dieci giorni un bar a Gorle, dopo aver riscontrato ripetute risse e comportamenti violenti all’interno del locale.
