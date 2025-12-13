Roma locale all’Eur chiuso 10 giorni per alcol a minori e school party

Un locale dell’Eur, a Roma, è stato chiuso per 10 giorni dalla Polizia di Stato a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la somministrazione di alcol a minori e la promozione di “school party” rivolti a studenti delle superiori sui social network.

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni di un locale dell’ Eur, a Roma, al termine di una serie di accertamenti che hanno rilevato la somministrazione di alcol a minori e la promozione sui social network di cosiddetti “school party” rivolti a studenti delle scuole superiori. Secondo quanto emerso dalle verifiche, le serate venivano pubblicizzate con scarso preavviso attraverso storie e pagine social frequentate da adolescenti, attirando numerosi giovani, anche minorenni. All’interno del locale, gli agenti hanno accertato che venivano servite bevande alcoliche senza alcun controllo sull’età e senza la richiesta di documenti di identità. Lapresse.it

