L’università di massa non democratizza il sapere Alimenta la mediocrità
L’università di massa, secondo molti esperti, non rende più accessibile il sapere e contribuisce invece a una crescente mediocrità tra gli studenti. Questo fenomeno si acuisce soprattutto nelle università pubbliche italiane, dove il numero di iscritti è aumentato drasticamente negli ultimi decenni senza un reale miglioramento della qualità dell’insegnamento. La diffusione di corsi troppo semplici e la scarsa selezione degli studenti portano a un allargamento delle disuguaglianze e a un abbassamento degli standard educativi.
La mole degli esami e il carattere teorico dei corsi sono tarati su chi studia per piacere e ha talento, e richiedono tempo. Ma poi ai ragazzi viene detto che non è necessario essere i primi della classe, perché il lavoro aspetta al varco. Le due logiche non stanno insieme. E alla fine vissero tutti ansiosi e scontenti Semestre filtro di Medicina: il “disastro” non è la selezione ma il sistema. Anche all'estero “Sugli esami servono regole stabili e uguali per tutti”. Gli studenti delle telematiche scrivono a Bernini Se c’è una missione impossibile, è ricevere notizie incoraggianti dal mondo dell’istruzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Università negata ai militari, la rabbia di Paglia, medaglia d’oro al valor civile: “Si alimenta l’odio verso di noi”
Università d’Annunzio: le “Cene Letterarie” esplorano algoritmi, sostenibilità e il futuro del sapere.
#Università-d'Annunzio || L'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara ha inaugurato la terza edizione delle "Cene Letterarie".
Argomenti discussi: L’Università di Pisa a Carrara: Incredibile occasione di crescita e strumento di rigenerazione del centro; Cordoglio in Ateneo; Boom di iscritti alle università telematiche, è polemica. Piccolotti: Rischio svalutazione. La replica di Longo: La tecnologia garantisce trasparenza e rigore; Il peso degli ammassi mette in crisi la cosmologia.
Emanuele Dichio, dottorando in Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali all’Università di Pisa, ha vinto il Young Minds Award come miglior esposizione all’XI International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. Il premio è stato assegnato per una ricer - facebook.com facebook