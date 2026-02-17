L’università di massa non democratizza il sapere Alimenta la mediocrità

L’università di massa, secondo molti esperti, non rende più accessibile il sapere e contribuisce invece a una crescente mediocrità tra gli studenti. Questo fenomeno si acuisce soprattutto nelle università pubbliche italiane, dove il numero di iscritti è aumentato drasticamente negli ultimi decenni senza un reale miglioramento della qualità dell’insegnamento. La diffusione di corsi troppo semplici e la scarsa selezione degli studenti portano a un allargamento delle disuguaglianze e a un abbassamento degli standard educativi.

La mole degli esami e il carattere teorico dei corsi sono tarati su chi studia per piacere e ha talento, e richiedono tempo. Ma poi ai ragazzi viene detto che non è necessario essere i primi della classe, perché il lavoro aspetta al varco. Le due logiche non stanno insieme. E alla fine vissero tutti ansiosi e scontenti Semestre filtro di Medicina: il “disastro” non è la selezione ma il sistema. Anche all'estero “Sugli esami servono regole stabili e uguali per tutti”. Gli studenti delle telematiche scrivono a Bernini Se c’è una missione impossibile, è ricevere notizie incoraggianti dal mondo dell’istruzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

