Università d’Annunzio | le Cene Letterarie esplorano algoritmi sostenibilità e il futuro del sapere

L’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ha inaugurato la terza edizione delle “Cene Letterarie”. La manifestazione porta in scena incontri tra studenti, docenti e cittadini, con un focus su algoritmi, sostenibilità e il futuro del sapere. Gli eventi si svolgono in modo informale, lontani dalle aule, e cercano di coinvolgere la comunità su temi di grande attualità. Gli organizzatori puntano a diffondere cultura scientifica e a creare un ponte tra università e territorio.

L’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara lancia la terza edizione delle “Cene Letterarie”, un format innovativo che mira a diffondere la cultura scientifica al di fuori delle aule universitarie, aprendo un dialogo con la comunità e affrontando tematiche di stringente attualità. Il tema centrale del 2026 è “La metamorfosi del mondo”, un titolo che riflette le profonde trasformazioni in atto a livello globale, con un particolare sull’impatto degli algoritmi e sulla crescente necessità di sostenibilità. Il primo appuntamento è in programma per il 10 febbraio, presso la sede di Pescara dell’ateneo, e promette di essere un momento di confronto interdisciplinare che coniuga approfondimento scientifico e convivialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 8 febbraio alle ore 19:00 vi aspettiamo al Ristorante Bar San Francesco per il secondo appuntamento dell'anno con "InstabiLibri - Cene letterarie" per parlare insieme al Prof. Alessandro Tinterri in dialogo con @carolinebaglioni e @michelangelo_b facebook