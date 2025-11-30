Non si placano le polemiche sulla decisione dell’Università di Bologna, c he ha recentemente negato l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia dedicato a circa dieci-quindici giovani ufficiali dell’Esercito italiano, su richiesta del capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello.? Il Dipartimento di Filosofia ha deciso autonomamente di non deliberare sulla proposta, dichiarando di preferire soprassedere per evitare il rischio percepito di “militarizzare” la facoltà. Il rettore Giovanni Molari ha sottolineato che la scelta è stata prerogativa del Dipartimento, come previsto dall’ordinamento universitario italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Università negata ai militari, la rabbia di Paglia, medaglia d’oro al valor civile: “Si alimenta l’odio verso di noi”