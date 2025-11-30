Università negata ai militari la rabbia di Paglia medaglia d’oro al valor civile | Si alimenta l’odio verso di noi
Non si placano le polemiche sulla decisione dell’Università di Bologna, c he ha recentemente negato l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia dedicato a circa dieci-quindici giovani ufficiali dell’Esercito italiano, su richiesta del capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello.? Il Dipartimento di Filosofia ha deciso autonomamente di non deliberare sulla proposta, dichiarando di preferire soprassedere per evitare il rischio percepito di “militarizzare” la facoltà. Il rettore Giovanni Molari ha sottolineato che la scelta è stata prerogativa del Dipartimento, come previsto dall’ordinamento universitario italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La risposta del Ministro @matteopiantedosi. E siamo in moltissimi a pensarla come lui. Per me quel cartello e’ uno schiaffo all’intelligenza e alla storia di #Bologna. “Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hann - facebook.com Vai su Facebook
Corso di Filosofia negato per i cadetti, è scontro tra Esercito e università ift.tt/JvdrBMN ift.tt/etKYjRp Vai su X