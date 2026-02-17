L’Unione europea aggiorna la lista dei paradisi fiscali | vi entra il Vietnam

L’Unione europea ha inserito il Vietnam nella sua lista dei paradisi fiscali, perché il paese non collabora abbastanza sulle questioni fiscali. Il governo vietnamita non ha ancora adottato tutte le misure richieste dall’UE per aumentare la trasparenza finanziaria. Di conseguenza, le aziende europee dovranno fare attenzione a come gestiscono i loro affari in Vietnam. La lista aggiornata include ora anche l’arcipelago di Turks e Caicos, noto per la sua fiscalità favorevole.

Aggiornata dall’Unione europea la black list delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: vi sono entrati il Vietnam e l’arcipelago caraibico di Turks e Caicos. I paesi, che finiscono nella lista nera, sono dei territori o degli Stati che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza e cooperazione fiscale: sono dei paradisi fiscali che utilizzano dei regimi agevolati per attirare capitali esteri, dove si ritiene venga agevolata l’evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. Vietnam in black list: cosa cambia per le imprese italiane. Il Vietnam è entrato nella blacklist principalmente per non aver rispettato gli impegni presi in precedenza sulla trasparenza fiscale e sulla lotta all’elusione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’Unione europea ha pubblicato una nuova lista dei paradisi fiscali, eliminando alcuni Paesi e aggiungendone altri, per rispondere alle pressioni delle autorità internazionali.

