L’Unione europea aggiorna la lista dei paradisi fiscali | vi entra il Vietnam
L’Unione europea ha inserito il Vietnam nella sua lista dei paradisi fiscali, perché il paese non collabora abbastanza sulle questioni fiscali. Il governo vietnamita non ha ancora adottato tutte le misure richieste dall’UE per aumentare la trasparenza finanziaria. Di conseguenza, le aziende europee dovranno fare attenzione a come gestiscono i loro affari in Vietnam. La lista aggiornata include ora anche l’arcipelago di Turks e Caicos, noto per la sua fiscalità favorevole.
Aggiornata dall’Unione europea la black list delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: vi sono entrati il Vietnam e l’arcipelago caraibico di Turks e Caicos. I paesi, che finiscono nella lista nera, sono dei territori o degli Stati che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza e cooperazione fiscale: sono dei paradisi fiscali che utilizzano dei regimi agevolati per attirare capitali esteri, dove si ritiene venga agevolata l’evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. Vietnam in black list: cosa cambia per le imprese italiane. Il Vietnam è entrato nella blacklist principalmente per non aver rispettato gli impegni presi in precedenza sulla trasparenza fiscale e sulla lotta all’elusione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Ue, la nuova lista dei paradisi fiscali: chi entra e chi esce
L’Unione europea ha pubblicato una nuova lista dei paradisi fiscali, eliminando alcuni Paesi e aggiungendone altri, per rispondere alle pressioni delle autorità internazionali.
Inchiesta a Trieste: come i paradisi fiscali hanno influenzato il mondo crypto e i media locali
Questa mattina a Trieste, la Guardia di Finanza ha fatto un giro di vite su un’operazione crypto sospetta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Ue aggiorna la direttiva nitrati, sì all'uso dei fertilizzanti Renure; Com’è cambiato il Pnrr dopo le ultime revisioni; Ucraina, da inizio guerra a fine 2025, l’UE ha concesso aiuti per 193 miliardi di euro; Sanzioni UE, svolta nel 231: cambiano le regole per le imprese.
Ue, aggiornata lista dei paradisi fiscali: aggiunto il Vietnam e rimosse Fiji e SamoaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ue, aggiornata lista dei paradisi fiscali: aggiunto il Vietnam e rimosse Fiji e Samoa ... tg24.sky.it
L'Ue aggiorna la lista dei paradisi fiscali, entra il Vietnam(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - L'Unione europea aggiorna la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: domani il Consiglio Ue ... notizie.tiscali.it
L’Istituto Tony Blair (TBI) avrebbe esercitato pressioni sull’Unione europea perché collaborasse con il 'Board of Peace' voluto da Donald Trump per il futuro della Striscia di Gaza. Di Sabrina Provenzani - facebook.com facebook
L’Unione europea, il 10 febbraio 2026, ha approvato le nuove norme sul diritto di asilo. Una giornata nera per i diritti umani. x.com