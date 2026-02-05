Questa mattina a Trieste, la Guardia di Finanza ha fatto un giro di vite su un’operazione crypto sospetta. Gli agenti stanno scavando su un gruppo di imprenditori locali collegati a paradisi fiscali, con l’obiettivo di capire come queste attività abbiano influenzato il mercato e i media della zona. La Procura ha già sequestrato documenti e computer, mentre gli investigatori continuano a seguire le tracce di denaro nascosto e investimenti illeciti. La città si sveglia con il rischio di un nuovo scandalo finanziario che potrebbe avere ripercussioni anche a livello

**Inchiesta a Trieste: un blitz della Guardia di Finanza apre le indagini su un’operazione crypto e paradisi fiscali connessi a un gruppo di imprendatori locali.** Alle 9 di mercoledì 4 febbraio 2026, un blitz della Guardia di Finanza ha portato i militari a occupare lo stadio Nereo Rocco a Trieste. Lo scopo era acquisire documenti e verificare le attività finanziarie di un gruppo di imprenditori coinvolti in un sistema di operazioni crypto e paradisi fiscali. L’operazione, coordinata dal Nucleo della Finanza della Guardia di Finanza, è stata avviata in seguito a una richiesta della Procura della giuliana, che ha aperto un’indagine per riciclaggio di denaro, con un arco temporale che va dal 2022 al 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta a Trieste: come i paradisi fiscali hanno influenzato il mondo crypto e i media locali

Approfondimenti su Trieste Inchiesta

La Guardia di Finanza di Trieste ha eseguito un blitz sui conti di un’associazione chiamata “Amici romani”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trieste Inchiesta

Argomenti discussi: TRIESTE | ARSENALE IN PIAZZA PERUGINO: APERTA UN’INCHIESTA, CRESCE LA PAURA TRA I RESIDENTI; La cronaca corre. Faglia Doppia si ferma; Week-end bollente in autostrada: traffico molto intenso su A4 e A57; L’uomo che portò Basaglia a Trieste: Non è mai stato comunista. E il porto? Quante occasioni sprecate.

Dopo l'inchiesta AGI, si muove la procura di Trieste: ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcioAGI - Dopo l'inchiesta di AGI si muove anche la procura di Trieste. Riciclaggio: è questa l'ipotesi di reato contestata a 15 indagati, tra cui ci sono anche l'imprenditore Simone Giacomini e Antonio S ... msn.com

INCHIESTA IN CORSO | Perquisizioni a Trieste, Venezia e Roma: ipotizzati milioni riciclati e false comunicazioni alla Triestina Calcio facebook