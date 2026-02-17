Lungomare Regina Margherita abbandonato a se stesso | mi piange il cuore

Il lungomare Regina Margherita, un tempo rinnovato con entusiasmo, si trova ora in uno stato di completo abbandono. La causa è la mancanza di manutenzione, che ha lasciato le panchine rotte e le aiuole invase dalle erbacce. I residenti della zona si lamentano vedendo le passeggiate diventare sempre più difficili e il mare che si confonde con il degrado.

Il bellissimo lavoro che ci è stato consegnato pochi anni fa sul lungomare Regina Margherita versa in uno stato di degrado desolante. Tra lampioni che cadono (mettendo in pericolo la vita dei passanti) perché logorati dalla salsedine alle loro basi, e che non vengono sostituiti. Tra luci che dovrebbero illuminare le palme e che ormai fulminate da anni vengono ormai usate come portacenere. Tra strisce led a terra che creavano un bellissimo effetto ottico e che appena fulminate non sono mai state sostituite. Tra pavimentazioni e marmi rotti e invasi ormai dalla vegetazione, il lungomare che dovrebbe essere il salotto buono e biglietto da visita della città è completamente abbandonato a se stesso.

